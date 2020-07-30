Bayramda parkomatlar vatandaşa hizmet sunacak

Kurban Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

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Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 31 Temmuz 3 Ağustos günlerini kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.