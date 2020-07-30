Darıca'da 100 kişi karantinada

Darıca’da geçtiğimiz hafta 3 binada 100 kişi karantinaya alındı. Sağlık çalışanları 3 binada tespit ettikleri vaka artışı üzerine binalarda yaşayan 100 kişiyi karantinaya aldı. 100 kişiden toplam 15 pozitif vaka çıktı.

EV ZİYARETLERİ VAKA SAYISINI ARTTIRDI

Vaka sayılarının yükselmemesi için binaların dezenfekte edilip yaşayanların hepsinin karantinaya alındığı öğrenildi. Karantinaya alınan vatandaşlardan pozitif çıkmayanlar 14 günlük süreci doldurduktan sonra evlerine gönderilecek. 3 binada yaşayanların akraba oldukları ve ev ziyaretleri yaptıkları için vakaların arttığı belirtildi.