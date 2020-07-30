Darıca'da 100 kişi karantinada

Darıca’da geçtiğimiz hafta 3 binada 100 kişi karantinaya alındı. Sağlık çalışanları 3 binada tespit ettikleri vaka artışı üzerine binalarda yaşayan 100 kişiyi karantinaya aldı. 100 kişiden toplam 15 pozitif vaka çıktı.
EV ZİYARETLERİ VAKA SAYISINI ARTTIRDI
Vaka sayılarının yükselmemesi için binaların dezenfekte edilip yaşayanların hepsinin karantinaya alındığı öğrenildi. Karantinaya alınan vatandaşlardan pozitif çıkmayanlar 14 günlük süreci doldurduktan sonra evlerine gönderilecek. 3 binada yaşayanların akraba oldukları ve ev ziyaretleri yaptıkları için vakaların arttığı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.