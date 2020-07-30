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30 Tem 2020 - 18:00- Spor G: 30 Tem 2020 - 20:24

Gol makinesi imzayı attı soluğu Brunga’da aldı

Kocaelispor’un Van Belediyespor’dan opsiyonsuz 2 yıllığına transfer ettiği gol makinesi Batuhan Er, Yeşil Siyahlı kulüp ile resmi sözleşmeye imza attıktan sonra ayağının tozuyla Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ne geldi

Erdem ÖVÜÇ
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Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ve basın mensupları ile tanışan Batuhan, yeni takım arkadaşlarına “Kolay gelsin” dedi. Dinçel ile yaklaşık 10 dakika konuşan Batuhan’ın heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, Batuhan Çanakkale’de yaşayan abisinin yanına gideceğini ve 5 Ağustos’ta takımla birlikte çalışmalara başlayacağını belirtti.

BATUHAN ER KİMDİR ?..

1995 Edirne Keşan doğumlu. Futbola 12 yaşında Keşanspor’da başladı. Anafartarlarspor, Çubukspor, Kastamonuspor, Bayburt İl Özel İdare, Karacabey Belediye, 24 Erzincan, Karaköprü Belediye ve Van Spor’da başarı ile forma giydi. Batuhan 3. Lig’de 110 maçta 67, 2. Lig’de de 70 maçta 20, Türkiye Kupası’nda da 16 maçta 5 gole imza attı. Batuhan özellikle son iki sezon form patlaması yaşadı. İki yıl önce Karaköprü ve Van takımlarında 33 maçta 28 gol atan başarılı santrafor geride bıraktığımız sezon Vanspor’da lig ve kupada toplam 28 maça çıkarken, 20 de gole imza attı.

30 Tem 2020 - 18:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Deeinceli - Bu adam 2 lig 1 lig gol makinesi rahatlıkla 20 gol atar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Temmuz 20:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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