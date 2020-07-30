Gol makinesi imzayı attı soluğu Brunga’da aldı

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ve basın mensupları ile tanışan Batuhan, yeni takım arkadaşlarına “Kolay gelsin” dedi. Dinçel ile yaklaşık 10 dakika konuşan Batuhan’ın heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, Batuhan Çanakkale’de yaşayan abisinin yanına gideceğini ve 5 Ağustos’ta takımla birlikte çalışmalara başlayacağını belirtti.

BATUHAN ER KİMDİR ?..

1995 Edirne Keşan doğumlu. Futbola 12 yaşında Keşanspor’da başladı. Anafartarlarspor, Çubukspor, Kastamonuspor, Bayburt İl Özel İdare, Karacabey Belediye, 24 Erzincan, Karaköprü Belediye ve Van Spor’da başarı ile forma giydi. Batuhan 3. Lig’de 110 maçta 67, 2. Lig’de de 70 maçta 20, Türkiye Kupası’nda da 16 maçta 5 gole imza attı. Batuhan özellikle son iki sezon form patlaması yaşadı. İki yıl önce Karaköprü ve Van takımlarında 33 maçta 28 gol atan başarılı santrafor geride bıraktığımız sezon Vanspor’da lig ve kupada toplam 28 maça çıkarken, 20 de gole imza attı.