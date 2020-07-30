“Bu doğa katliamının önüne geçilsin”

Karamürsel Dereköy Mahallesi’nde bulunan arıtma tesislerinin atık suyunun denize boşaltıldığını iddia eden Doğa ve Birlik Sitesi sakinleri yetkililerin durumu incelemelerini istedi.Doğa ve Birlik Sitesi sakinleri, arıtma tesislerinin siteye 200 metre mesafede olduğunu belirterek zaman zaman atık tahliye sistemi suyunun, denize boşaltıldığını belirtti.

“DOĞA KATLİAMININ ÖNÜNE GEÇİLSİN”

Konuyla ilgili Doğa Sitesi Yöneticisi Ayşe Başiş, “Yaklaşık 2 aydan buyana zaman zaman denizimiz bir anda beyaza bürünüyor, sitemizin hemen yanında bulunan İpekKağıt Fabrikası’na bu durumu ilettik. Fabrikadan geldiler ve sudan tahlil alarak fabrikadan olmadığını belirttiler. Biz de sitemize 100 metre uzaklıkta arıtma tesisi var oradaki yetkiliklere belirttik. Bize, atık tahliye sistemlerinden fazla yağmur sularının denize salındığı belirtildi. Biz site sakinleri bu doğa katliamın bir an önce düzeltilmesi ve önüne geçilmesini istiyoruz’ dedi.

“LAĞIM KOKUSU OLUYOR”

Birlik Sitesi Yöneticisi Turgut Sökmen ise, “Burası Körfezin nadir koylarından bir yeridir. Burası zamanında tam anlamıyla balık akvaryumuydu Ama ne hikmetse bir anda hiçbir balık kalmadı denizimiz gördüğünüz gibi kirlendi. Zaman zaman belediye ekipleri tarafından sahilimiz temizleniyor ama kısa sürede kirleniyor. Birde çok ağır bir lağım kokusu oluşuyor burada oturmak mümkün olmuyor’ dedi.Deniz kirliliğinin önüne geçilmesini isteyen site sakinleri yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.