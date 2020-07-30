Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Tem 2020 - 21:30- Gündem G: 30 Tem 2020 - 16:23

“Bu doğa katliamının önüne geçilsin”

Karamürsel Dereköy Mahallesi’nde bulunan Doğa ve Birlik Sitesi sakinleri, mahallede bulunan arıtma tesislerinin atık suyunun denize boşaltıldığını iddia etti. Doğa Sitesi Yöneticisi Ayşe Başiş, “Biz site sakinleri bu doğa katliamın bir an önce düzeltilmesi ve önüne geçilmesini istiyoruz” dedi.
mask

Karamürsel Dereköy Mahallesi’nde bulunan arıtma tesislerinin atık suyunun denize boşaltıldığını iddia eden Doğa ve Birlik Sitesi sakinleri yetkililerin durumu incelemelerini istedi.Doğa ve Birlik Sitesi sakinleri, arıtma tesislerinin siteye 200 metre mesafede olduğunu belirterek zaman zaman atık tahliye sistemi suyunun, denize boşaltıldığını belirtti.

“DOĞA KATLİAMININ ÖNÜNE GEÇİLSİN”

Konuyla ilgili Doğa Sitesi Yöneticisi Ayşe Başiş, “Yaklaşık 2 aydan buyana zaman zaman denizimiz bir anda beyaza bürünüyor, sitemizin hemen yanında bulunan İpekKağıt Fabrikası’na bu durumu ilettik. Fabrikadan geldiler ve sudan tahlil alarak fabrikadan olmadığını belirttiler. Biz de sitemize 100 metre uzaklıkta arıtma tesisi var oradaki yetkiliklere belirttik. Bize, atık tahliye sistemlerinden fazla yağmur sularının denize salındığı belirtildi. Biz site sakinleri bu doğa katliamın bir an önce düzeltilmesi ve önüne geçilmesini istiyoruz’ dedi.

“LAĞIM KOKUSU OLUYOR”

Birlik Sitesi Yöneticisi Turgut Sökmen ise, “Burası Körfezin nadir koylarından bir yeridir. Burası zamanında tam anlamıyla balık akvaryumuydu Ama ne hikmetse bir anda hiçbir balık kalmadı denizimiz gördüğünüz gibi kirlendi. Zaman zaman belediye ekipleri tarafından sahilimiz temizleniyor ama kısa sürede kirleniyor. Birde çok ağır bir lağım kokusu oluşuyor burada oturmak mümkün olmuyor’ dedi.Deniz kirliliğinin önüne geçilmesini isteyen site sakinleri yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

30 Tem 2020 - 21:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Vadi Besicilik, yok sattı! mask
Vadi Besicilik, yok sattı!
Pelitli Mezarlığı'nda sular akmıyor! mask
Pelitli Mezarlığı'nda sular akmıyor!
Vali Yavuz: “Bayramlaşmada mesafeyi koruyalım” mask
Vali Yavuz: “Bayramlaşmada mesafeyi koruyalım”
KOTO Başkanları Bulut ve Doğan’dan bayram mesajı mask
KOTO Başkanları Bulut ve Doğan’dan bayram mesajı
Büyükşehir’de ihale eğitimleri veriliyor mask
Büyükşehir’de ihale eğitimleri veriliyor
Akar: Bayram huzur ve barış getirsin mask
Akar: Bayram huzur ve barış getirsin
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Avon, Gölcük’te şube açtı mask
Avon, Gölcük’te şube açtı
Yeni icadı canına mal oldu! mask
Yeni icadı canına mal oldu!
Darıca'da 100 kişi karantinada mask
Darıca'da 100 kişi karantinada
“Muhteşem” kalsaydı Bandırma yolcusuydu mask
“Muhteşem” kalsaydı Bandırma yolcusuydu
Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü mask
Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü

GALERİ

Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı mask
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada mask
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada
Hürriyet ilk mahsulleri topladı mask
Hürriyet ilk mahsulleri topladı
26 kişi gözaltına alındı! mask
26 kişi gözaltına alındı!
Tekme tokat saldırı anı böyle görüntülendi! mask
Tekme tokat saldırı anı böyle görüntülendi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL