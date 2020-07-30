Pelitli Mezarlığı'nda sular akmıyor!

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz Gebze’de bulunan Pelitli Mezarlığı’nda suların akmamasından şikayet etti. Kurban Bayramı öncesi mezarlık ziyareti gerçekleştiren vatandaş suların akmadığını görünce adeta şoke oldu. Konuyla ilgili Mezarlıklar Müdürlüğü’nü arayarak çözüm üretilmesini istedi ancak bir türlü sorumlu kişi bulunamadı. Duruma isyan eden vatandaş konuyla ilgili yetkililerin acil bir çözüm bulmasını istedi.