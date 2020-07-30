DEVA Partisi il binasının yeri belli oldu

Ali Babacan’ın önderliğindeki DEVA Partisi, Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nu oluşturdu. Yönetim kurulu ilk toplantısını bugün TrypByWyndham Otel’de yaptı. DEVA Partisi'nde en çok merak edilenlerden biri de il binasının nerede olacağıydı. Konuyla ilgili açıklama DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç'tan geldi.

İL BİNASI TUTULDU

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Bugün ilk toplantımızı yaptık birbirimizi tanıyalım istedik. Kaynaşmayı sağlamak istedik. 5,6 haftadır yürüttüğümüz bir süreç vardı ve nihayete erdirdik. Bu süreçte İl binasını da tuttuk. Baro binasının yanında Deniz Bank eskiden bulunduğu binayı bodrum ve üst iki katını tuttuk. 500 metrekare bin bina ve yola cephesi olan istediğimiz bir binaydı.”

Doğanay YILMAZ