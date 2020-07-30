DEVA'yı işte bu isimler yönetecek!

DEVA Partisi’nin beklenen yönetim kurulu sonunda belirlendi. 30 kişi olarak düşünülen daha sonra 41 kişiye çıkartılan yönetim kurulu genç ve daha önce siyaset yapmamış kişilerden oluşuyor. Oluşturulan yönetim ilk toplantısını Çarşamba akşamı TrypByWyndham Otel’de gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

İL BİNASI TUTULDU

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Dün ilk toplantımızı yaptık birbirimizi tanıyalım istedik. Kaynaşmayı sağlamak istedik. 5,6 haftadır yürüttüğümüz bir süreç vardı ve nihayete erdirdik. Bu süreçte İl binasını da tuttuk. Baro binasının yanında Deniz Bank eskiden bulunduğu binayı bodrum ve üst iki katını tuttuk. 500 metrekare bin bina ve yola cephesi olan istediğimiz bir binaydı.”

LANSMAN YAPACAĞIZ

Genel Başkan Yardımcımız Nihat Ergün Beyin de katılımıyla bir lansman yapacağız. Bu organizasyon için 5-6 kişilik bir ekip kurduk, yer ve zaman çalışması yapıyorlar. Lansmanımıza komşu illerden il başkanlarını da çağıracağız

5 AĞUSTOSTA İKİNCİ TOPLANTI

İlçelerle ilgili çalışma devam ediyor. Bu süreçte yönetim kurulundaki arkadaşlarımızdan da faydalanarak ilçe teşkilatlarının oluşturacağız. Önümüzdeki hafta ikinci yönetim kurulu 5 Ağustos’ta yapılacak. Burada ilçe teşkilatlarının oluşturulmasıyla ilgili komisyonları oluşturulacak.

EN GENCİ

DEVA Partisi’nin en genç yönetim kurulu üyesi Melis Öztürk, Radyo Sinema Televizyon mezunu Öztürk 1996 doğumlu.

EN YAŞLI

DEVA Partisi’nin en yaşlı yönetim kurulu üyesi Gülay Yılmaz. 1961 doğumlu olan Gülay Yılmaz memur emeklisi

KİMLER VAR?

DEVA yönetimi içerisinde İl Başkanı Adem Koç gibi Orhan Sarısüleyman bulunuyor. Bu iki ismin AK Parti içerisinde önemliydi. Daha önce CHP’de siyaset yapmış olan Utku Birinci ve Çağlayan Ateş gibi isimlerde DEVA’nın yönetim kurulunda yer alıyor. MHP’li Ayhan Akyüz’ün de listeye girdiği DEVA İl Yönetiminde, eski BARO Başkanlarından Ersayın Işık’ın oğlu Av. Erdinç Işık’ta yer alıyor. AK Partili İsmail Araç’ın oğlu Alican Araç’ta DEVA yönetiminde bulunuyor. Kısacası DEVA Partisi Kocaeli İl Yönetimi genel olarak siyaset içerisinde bulunmayan kişilerden oluşuyor.