Vadi Besicilik, yok sattı!

Her yıl Kocaeli halkının ve çevre illerdeki vatandaşların Kurban Bayramı’nda tercihi haline gelen Cezmi Çiçek’in sahibi olduğu Gölcük’ün Lütfiye köyünde hizmet veren Vadi Besicilik, bu bayram öncesi de yine yok sattı. Vadi Besiciliğin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı olağanüstü, benzerine az rastlanır önlemler, her yıl firmayı tercih edenlere yenilerini de ekledi. Hastanelerde doktorların giydiği korunaklı kıyafetlerle kesme, parçalama ve paylaştırma işlemini yapacak olan Vadi Besicilik, kesimi Kocaeli TV ve Vadi Besiciliğin sosyal medya sayfalarında canlı yayımlayacak. Oluşturulan sosyal mesafeli tribünlere sadece 2 hissedar girebilecek, diğer hissedarlar ise otoparkta araçlarında bekleyecek. Öyle ki alınan bu olağanüstü önlemler, Hürriyet gazetesinde bir köşe yazısına, NTV’de ise haber bültenine yansımıştı. Tüm bu önlemlere ve ulusal basına kadar konu olmasına rağmen Vadi Besicilik, süreçte fırsatçılık yapmayarak geçmiş yılki et fiyatlarına yakın bir fiyat belirleyerek takdir topladı. 1000’in üzerinde büyükbaş hayvanın tamamı satıldı. Yarın sabah saatlerinden itibaren randevu usulüyle kesim başlayacak.

CANLI İZLEYECEKLER

Marmara Bölgesi’nin ve Kocaeli’nin en büyük ve hijyenik kesimhanelerinden birine sahip olan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan Cezmi Çiçek’in sahibi olduğu Vadi Besicilik, yarın başlayacak kesimi canlı yayınlayacak. Personel, korunaklı kıyafetleriyle kesim, yüzme ve parçalama işlemlerini yapacak. Hissesiz kurbanlık satın alanlar, dilerse evlerinde bekleyecek, kurban etleri evine kadar ulaştırılacak. Hisseli kurbanlıklarda ise hissedarlardan sadece 2 kişi tribüne alınacak, diğer hissedarlar ve aileleri evlerinden kurban kesimini izleyecek. Çiçek, diğer hissedarlara kesime gelmemelerini tavsiye etti ancak gelirlerse de otoparklarda araçlarının içinde bekleyecekler. Etler, arabalarına kadar ulaştırılacak.

SADECE YÜZDE 10 ARTIŞ

Merdiven altı kesim yerlerinden sıkılan, kısa sürede içleri rahat şekilde kurban etlerine kavuşup bayramını rahatlıkla geçirmek isteyen vatandaşların akın ettiği Vadi Besicilik, tüm bu önlemlere, piyasada salgın nedeniyle fiyatların geçen yıla göre yüzde 50 civarında artmasına, gördüğü ilgiye rağmen geçtiğimiz Kurban Bayramı’ndaki fiyatlarına yüzde 50 değil, sadece yüzde 10’a yakın bir artış yaptı.