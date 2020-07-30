Şeker: Tavsiyeleri dikkate alın

AKP Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Milletçe paylaşmayı ve mutluluğu coşkuyla yaşadığımız Kurban Bayramı'nın ülkemizin birliğine ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Pandemi süreci sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate almanızı diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı ailece kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."