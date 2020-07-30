Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Tem 2020 - 20:44- Gündem G: 30 Tem 2020 - 20:48

Yeni hasta sayısı giderek artıyor

Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 15 kişi hayatını kaybederken 967 vaka tespit edildi.

mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre yapılan 43 bin 236 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331’e ulaştı.

Bugün tespit edilen 967 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 229 bin 891’e çıktı. 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 674’e yükseldi.

Günlük tabloya göre son 24 saatte 982 hasta toplamda ise 213 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 9,3 oldu.

“YENİ HASTAMIZ GİDEREK ARTIYOR”

Dün 542 olan ağır hasta sayısının 561’e yükseldiğini ifade eden Bakan Koca, yeni hasta sayısının giderek arttığını belirtti.

Koca şu ifadeleri kullandı:

* Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı.

* Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor.

* İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın

30 Tem 2020 - 20:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

ELEMAN ARANIYOR

Körfez Esentepe’deki şarküterimizde çalışacak bayan tezgahtar ve kasİyer elemanlar alınacaktır.

0541 273 71 16

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Vadi Besicilik, yok sattı! mask
Vadi Besicilik, yok sattı!
Pelitli Mezarlığı'nda sular akmıyor! mask
Pelitli Mezarlığı'nda sular akmıyor!
Vali Yavuz: “Bayramlaşmada mesafeyi koruyalım” mask
Vali Yavuz: “Bayramlaşmada mesafeyi koruyalım”
Büyükşehir’de ihale eğitimleri veriliyor mask
Büyükşehir’de ihale eğitimleri veriliyor
Akar: Bayram huzur ve barış getirsin mask
Akar: Bayram huzur ve barış getirsin
Taş motorunu tamir etmek isterken ölen 4 çocuk babası defnedildi mask
Taş motorunu tamir etmek isterken ölen 4 çocuk babası defnedildi
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak
Avon, Gölcük’te şube açtı mask
Avon, Gölcük’te şube açtı
Yeni icadı canına mal oldu! mask
Yeni icadı canına mal oldu!
“Muhteşem” kalsaydı Bandırma yolcusuydu mask
“Muhteşem” kalsaydı Bandırma yolcusuydu
Darıca'da 100 kişi karantinada mask
Darıca'da 100 kişi karantinada
Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü mask
Maske takmasını isteyen mağaza müdürünü dövdü

GALERİ

Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı mask
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada mask
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada
Hürriyet ilk mahsulleri topladı mask
Hürriyet ilk mahsulleri topladı
26 kişi gözaltına alındı! mask
26 kişi gözaltına alındı!
Tekme tokat saldırı anı böyle görüntülendi! mask
Tekme tokat saldırı anı böyle görüntülendi!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL