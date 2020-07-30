Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, Gölcük Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine I. isimli kadına yokuş aşağı gelen İ.Ö. idaresindeki 34 DBC 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Emine I. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine I. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise sürücü İ.Ö.’yü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.