Kocaeli’de kurbanlık hayvanını hijyenik bir ortamda kestirmek isteyen vatandaşlar soluğu mezbahalarda aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşa edilen modern mezbahaya vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde yoğun ilgi gösterdi. Mezbahada bulunan kesimhanede hijyenik bir şekilde kesilen kurbanların etleri vatandaşlara ulaştırıldı. Vatandaşlar mezbaha binasının önünde hayvanlarının kesilmesini bekledi. Kurbanlık hayvanlarına dokunmadan etlerini alan vatandaşlar, hizmet sayesinde hijyenik bir şekilde kurbanlıklarının kesildiğini söyledi.