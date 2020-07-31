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31 Tem 2020 - 12:21- Gündem G: 31 Tem 2020 - 12:25

Vatandaşlardan mezbahalara yoğun ilgi

Kocaeli’de kurbanlık hayvanını hijyenik bir şekilde kestirmek isteyen vatandaşlar mezbahalara akın etti.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de kurbanlık hayvanını hijyenik bir ortamda kestirmek isteyen vatandaşlar soluğu mezbahalarda aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşa edilen modern mezbahaya vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde yoğun ilgi gösterdi. Mezbahada bulunan kesimhanede hijyenik bir şekilde kesilen kurbanların etleri vatandaşlara ulaştırıldı. Vatandaşlar mezbaha binasının önünde hayvanlarının kesilmesini bekledi. Kurbanlık hayvanlarına dokunmadan etlerini alan vatandaşlar, hizmet sayesinde hijyenik bir şekilde kurbanlıklarının kesildiğini söyledi.

31 Tem 2020 - 12:21 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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