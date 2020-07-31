Beren Saat hayranlarını çok şaşırttı!

Kısa bir süre önce başrolünde yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezon çekimlerine başlayan Beren Saat yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koymuştu.
Bu paylaşımdan birkaç gün sonra bu defa eşi Kenan Doğulu ile olan evliliğinin altıncı yılını kutladığı bir paylaşıma imza attı Beren Saat…
Takipçileri Beren Saat’in ardı ardına yaptığı paylaşımlarla mutlu olurken Beren Saat arayı yine çok açmadı ve bu defa bir selfiesini onların beğenisine sundu.
Instagram hesabından uzun zamandır kendi fotoğrafını paylaşmayan Beren Saat hayranlarına selfie fotoğrafıyla sürpriz yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.