Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Muhsin Ersin, önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı. Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Muhsin Ersin’e “Neden selektör yapıyorsun” diye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin Ersin’i dövdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.