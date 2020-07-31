31 Tem 2020 - 14:34- Asayiş

Radar için uyardığı sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü

İzmit'te Muhsin Ersin (51), yolda radar olduğu konusunda uyarmak için önünde giden aracın sürücüsüne selektör yaptı. Ancak yanlış anlayan sürücü, Muhsin Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövüp, hastanelik etti.