İzmit’te, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler, hayvan darbeleri ya da bıçaklarla yaralandı. Vücutlarında derin kesikler oluşan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Çok sayıda yaralının geldiği Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde ufak çapta kuyruk oluştu. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan pansumanın ardından taburcu edildi. Büyükbaş kurbanlık kestiği sırada elinden yaralanan Mürsel Akın, “Nasıl olduğunu anlamadım bıçak bir anda kaydı, çok şükür ufak bir şekilde atlattım, büyük bir şey yok” dedi.