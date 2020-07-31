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31 Tem 2020 - 19:48- Gündem G: 31 Tem 2020 - 19:52

Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor

 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı orman arazisine kurulduğu belirlenen fabrikası ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliğinde alınan yıkım kararı, Türkkan’ın açtığı dava nedeni ile uygulanamıyor.

İhlas Haber Ajansı
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın  Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşma olduğu iddiası sonrasında Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen alan şerit çekilerek mühürlendi. Türkkan’a ait çiftlikte ise Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İPTAL DAVASI AÇTI

Haziran ayında çiftlikle ilgili alınan kararlar sonrasında Lütfü Türkkan’a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı. Alınan kararların durdurulmasına yönelik açılan davada Kocaeli 1. İdare Mahkemesi, dava süresince Dilovası Belediyesi tarafından alınan yıkım kararı ve para cezasının durdurulmasına karar verdi. Alınan kararda, “Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek ve etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ile ara kararı cevabı gelinceye ve yeni bir karar verilinceye kadar yıkım ve idari para cezasına ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE YIKIM İŞİNİ DURDURMAK ZORUNDA KALDI

Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verildi. Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi. Daha sonra Kocaeli 1. İdare Mahkemesinden Dilovası Belediyesine gönderilen yazı ile çiftliğe ait yapıların yıkılması ve idari para cezasının uygulanması kararının durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Gelen yazı sonrasında konu ile ilgili tekrar toplanan Dilovası Belediyesi Encümeni, yıkım işlemini durdurmak zorunda kaldı.

31 Tem 2020 - 19:48 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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