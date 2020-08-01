Olay, Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alana otomobillerle gelen R.G. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında şahıslardan birisinin elinde bulunan silahla 2 kez ateş aldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yaralanan 2 şahıs olay yerinde bulunan yakınları tarafından araçlara bindirilerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan R.G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.