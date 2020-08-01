MHP saha programlarına başladı

İzmit Eren Camii’nde Sabah Namazı Kılan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, namaz sonrası saha programlarına başladı. Esnaf, polis ve sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Aydın Ünlü, bayram süresince açık olan esnafın ve bu süre zarfında kamu kurumlarında nöbetçi çalışan personelin bayramını kutladı.

ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaretlerine Saraybahçe Polis Karakolu ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile başlayan Aydın Ünlü sonrasında Kocaeli Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'ndeki nöbetçi sağlık personelleri İle bayramlaştı. Ziyaretlerine Körfez ilçesinde devam eden Ünlü Körfez esnafını ziyaret etti. Ünlü, bayram süresince açık olan esnafın da bayramlarını kutladı. (Doğanay YILMAZ)