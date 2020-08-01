İzmit sessizliğe büründü

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların şehri terketmesi sonucu İzmit sokakları sessizliğe büründü. Kurban Bayramı nedeniyle arefe gününden itibaren şehir boşalmaya başlamıştı. Bayram nedeniyle tatile çıkan ya da memleketlerine giden vatandaşlar İzmit’i terk etti. Bayramın ikinci gününe gelindiğinde şehrin sokaklarında sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Şehir içindeki yoğunluk büyük ölçüde azalırken şehrin en kalabalık bölgeleri olan Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu istikameti dahi bayram tatilinden nasibini aldı. Bayram tatili sebebiyle şehir boşalırken çoğu esnafın ise dükkanlarını açmadığı görüldü. (Doğanay YILMAZ)