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01 Ağu 2020 - 14:03- Gündem G: 01 Ağu 2020 - 14:16

Büyükşehir, Kaynarca Köyü’ne çifte bayram yaşattı

İzmit Kaynarca Mahalle Muhtarı Necmi Sevilmiş, yol ve kanal çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çifte bayram yaşattığını belirtirken, aylardır bu sorunlarla ilgilenmeyen İzmit Belediyesi'ne sitem etti.
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İzmit’in merkezine yaklaşık 20 dakika mesafedeki Kaynarca Mahallesi’nde aylardır onarılmayı bekleyen asfalt yollar ve su kanalları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından bayram öncesi tamamlandı. Özellikle bozuk yolların asfaltlanarak düzgün hale getirilmesinin mahalleye çifte bayram yaşattığını belirten Necmi Sevilmiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, İzmit Belediyesi’ne sitemde bulundu. Sevilmiş şöyle dedi: “İzmit Belediyesi'nden defalarca talep ettiğimiz sorunları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çözdü. Mahallemize çifte bayram gibi gelen bu hizmetler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

01 Ağu 2020 - 14:03 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Rambo - eee belediye farkı fatma kaplan bahçelerden ürün toplamaya devam etsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ağustos 16:49
01

Murat Usta - Biraz bekleseydiniz sıra size de gelirdi. Çok acildi de bir dönem Halil vehbi yenice, iki dönem nevzat doğan zamanın da 3 dönem de ibrahim karaosmanoğlu başkanlığında neden yapmadılar.

Ve neden o zaman sesiniz soluğunuz çıkmadı..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ağustos 16:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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