Büyükşehir, Kaynarca Köyü’ne çifte bayram yaşattı

Murat Usta - Biraz bekleseydiniz sıra size de gelirdi. Çok acildi de bir dönem Halil vehbi yenice, iki dönem nevzat doğan zamanın da 3 dönem de ibrahim karaosmanoğlu başkanlığında neden yapmadılar.

Ve neden o zaman sesiniz soluğunuz çıkmadı..