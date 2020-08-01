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01 Ağu 2020 - 15:49- Asayiş G: 01 Ağu 2020 - 16:02

Otomobil alev alev yandı

Dilovası'nda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı
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D- 100 karayolu Dilovası mevkiinde bugün öğle saatlerinde F.B. yönetimindeki 35 YNL 84 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobili emniyet şeridine çeken F.B., itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin yanma anı ise, o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.  Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

01 Ağu 2020 - 15:49 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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