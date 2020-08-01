Fotoğrafçı Faruk Ertunç hayatını kaybetti

Birçok ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmasında önemli dereceler alan Kocaelili fotoğraf sanatçısı Faruk Ertunç yaşamını yitirdi. Ertunç'un naaşı bugün İzmit Fevziye Cami'nde kılınacak öğle namazından sonra Bağçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir.

FARUK ERTUNÇ KİMDİR?

Uluslararası ünvan:( 1988 A.F.I.A.P—–1992 E.F.I.A.P)

Sanatçı, Üç yüzden fazla ulusal, altmış uluslararası ödülün sahibi. KASK onur üyesi.1980-1985 yılları arası kurucusu olduğu KASK’ın başkanlığını yaptı.

ULUSAL ÖDÜLLERİNDEN BAZILARI:

1991 Abdi İpekci ödülleri 1. ödülü

1995 ve1997;de Yunus Nadi ödülleri, 1. ödülü

1997 Tema Vakfı, 1. ödülü

2001Deniz Ticaret Odası 1. ödülü Uluslararası ödüllerinden bazıları,

1988 Smetwick İngiltere Altın madalya,

1988 KODAK ALMANYA birincilik,( Yarışmaya gelen 10.000 fotoğraf arasında)

1989 FAMIGLIA -İTALYA Altın madalya,

2002 ALGARVE -PORTEKİZ Gümüş madalya.

ULUSLARARASI BAŞARILARI:

1988 FIAP Müzesi'ne bir fotoğrafı alındı.

1990 Fransa Macon fotoğraf derneğinin 20. kataloğunda dünyadan seçilen 200 fotoğrafçı arasında yer aldı.

1997 PHOTOGRAPHY YEAR BOOK'ta dünyadan seçilen 200 fotoğrafçı arasında yer aldı.