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01 Ağu 2020 - 16:44- Gündem G: 01 Ağu 2020 - 17:21

Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi

İzmit'in tanınan simalarından Balıkçı Hamdi'nin oğlu Tugay Bineklioğlu yaşamını yitirdi.
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İzmitliler tarafından tanınan Hamdi Bineklioğlu'nun oğlu Tugay Bineklioğlu(43), Datça'da geçirmiş olduğu ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bineklioğlu'nun cenaze bilgileri henüz netlik kazanmadı.

01 Ağu 2020 - 16:44 - Gündem

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