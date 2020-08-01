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01 Ağu 2020 - 17:50- Gündem G: 01 Ağu 2020 - 18:04

Çin’den yola çıkan 1056 metrelik yük treni Kocaeli'ye ulaştı

BAKÜ-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın önemli güzergahlarından biri olan Çin'den yola çıkarak, Demir İpek Yolu üzerinde seyreden 1056 metrelik yük treni Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Tren İstasyonu’na ulaştı.

Demirören Haber Ajansı
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Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu üyeleri Azerbaycan'ın ADY Container, Kazakistan'ın KTZ Express, Gürcistan GR Logistics ve Türkiye'nin Pacific Eurasia Logistics şirketleri iş birliğinde 20 Temmuz'da Çin'den Türkiye'ye gönderilen beşinci tren, Kartepe'de bulunan Köseköy Tren İstasyonu'na ulaştı. 50 konteynerden oluşan 1992 ton ağırlığındaki, 1056 metre uzunluğundaki tren, aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından geçen en uzun ithalat treni olma özelliğini taşıyor.

İÇİNDE ELEKTRONİK MALZEME VE SAĞLIK MALZEMESİ BULUNUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Çin'den yola çıkan trenin, Gürcistan ve Kazakistan üzerinden Türkiye'ye geldiği ve içinde ağırlıklı olarak elektronik malzemelerle maske gibi tıbbi malzemeler bulunduğu bildirildi. Açıklamanın devamında, tren içinde bulunan konteynerlerden 4'ünün Almanya ve İtalya'ya ticari amaçlı yük götüreceği belirtildi.

YILLIK 200 BLOK TRENİN GELMESİ HEDEFLENİYOR

Yapılan açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars ve 'Orta Koridor' üzerinden Çin-Türkiye güzergahında trenlerin, yakın zamanda ortalama 10 günde seferlerini tamamlayacağı, haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren, takip eden yılda ise yıllık 200 blok tren işletilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Çin'in Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demiryolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu da Orta Koridor'a kaydırmayı planladığına dikkat çekilirken, "Böylece kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya hattı üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların ilk etapta yılda 1000, daha sonra ise 1500 seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılmaya başlanması öngörülmektedir" denildi.

01 Ağu 2020 - 17:50 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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