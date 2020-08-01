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01 Ağu 2020 - 22:55- Asayiş G: 01 Ağu 2020 - 23:08

Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler

Gölcük'te uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahsı mahalleli sokak ortasında tekme tokat dövüp cep telefonu ile görüntüledi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Gölcük Merkez Mahallesi 167 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahıs mahallede yaşayan gençler tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Kaçmaya çalışan şahsı yakalayan gençler, “Uyuşturucuları ver” diye bağırmaya başladı. Daha sonra olayı gören vatandaşlar ise “Vurmayın” diyerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. O anlar ise uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı döven vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, tarafından şahıs gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

01 Ağu 2020 - 22:55 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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