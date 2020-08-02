AKP’li başkan hızlı başladı

AKP İl Gençlik Kolları Başkanlığına geçtiğimiz haftalarda atanan Baki Özdemir, bayramın ikinci günü birçok program ve ziyaret gerçekleştirdi. Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen programlara katılım sağlayan Özdemir, şehit ailelerinin bayramlarını kutlamasının ardından geçmiş dönem Dilovası Gençlik Kolları yönetici Emre Toprak’ın ailesini de ziyaret etti.

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Teröristler tarafından 16 yaşında katledilen Yasin Börü adına Gebze Gençlik Kolları ile birlikte kurban eti dağıtımına da katılan Özdemir, daha sonra esnaflar ile bayramlaşarak esnafa Türk bayrağı hediye etti. Son olarak Darıca Gençlik Kolları’nın Millet Bahçesi’nde açmış olduğu üye standını ziyaret eden Özdemir, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de sahilde vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.