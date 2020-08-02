Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Ağu 2020 - 12:08- Yaşam G: 02 Ağu 2020 - 12:12

79 yıllık 'esrarengiz bebek'

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza yapınca, elektrik tesisatı yenilendi. Buna rağmen arıza devam etti. Müze görevlileri de bebeğe, 'esrarengiz bebek' adını verdi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kepez Belediyesi'nce 2017'de Dokumapark alanında hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müzede 13 binin üzerinde oyuncak ve eser yer alıyor. 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu'nun dört bir yanından getirilen oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek.

Bebek, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki toplama kampı 'Auschwitz'e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarını taşıyor. Küratörün özel sergisinden alınarak müzeye getirirken bebek, özel bölmede sergileniyor.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI 

Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, Almanya'daki Yahudi STK'larından temsilciler ile akademisyenlerden oluşan bir grubun müzeye gelerek, saçlardan DNA örneği aldığını söyledi. DNA örneğinden kız çocuğunun geçmişine ulaşılmasının amaçlandığını kaydeden Ünlüsoy, kendilerine sonuçla ilgili henüz bir bilgi gelmediğini ifade etti.

ESRARENGİZ BEBEK OLDU 

Hikayesini duyan herkesin müzeye gelerek, bez bebeği görmek istediğini anlatan Emrah Ünlüsoy, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Bebeğin bakımının düzenli aralıklarla yapıldığını belirten Ünlüsoy, 1 yılı aşkın süredir ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini de vurguladı.

Ünlüsoy, "Bebeğin bulunduğu vitrinin aydınlatılmasında sık sık arıza yaşandı. Biz de elektrik aksamından sigortalarına kadar her şeyi yeniledik ama sorun devam ediyor. Sadece bebeğin olduğu bölümün aydınlatması arızalanıyor. Bunu bebeğin yaşadığı karanlık, üzücü geçmişine bağlıyoruz. Bu nedenle bebekten artık 'esrarengiz bebek' olarak bahsediliyor" dedi.

AUSCHWITZ TOPLAMA KAMPI 

Naziler tarafından Polonya'nın Krakow şehrinde kurulan en büyük toplama kampı olan Auschwitz’e Sovyet Sosyalist ve Alman polisinin, 1940 ve 1945 yılları arasında en az 1,3 milyon kişiyi gönderdiği tahmin ediliyor. Kampa gönderilen 1,1 milyon kişinin bu süreçte öldürüldüğü değerlendiriliyor.

02 Ağu 2020 - 12:08 - Yaşam

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Beren Saat hayranlarını çok şaşırttı! mask
Beren Saat hayranlarını çok şaşırttı!
Yeniden Sarılacağımız Nice Bayramlara Kucak Dolusu Fırsatlar Özdilek’te! mask
Yeniden Sarılacağımız Nice Bayramlara Kucak Dolusu Fırsatlar Özdilek’te!
Murat Bat, kızını evlendirdi mask
Murat Bat, kızını evlendirdi
KARKAD protokolle açıldı mask
KARKAD protokolle açıldı
Başkan Kocaman, genç çiftlerin nikahını kıydı, hediyelerini verdi mask
Başkan Kocaman, genç çiftlerin nikahını kıydı, hediyelerini verdi
Çintimar’a veda yemeği mask
Çintimar’a veda yemeği
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Darıca'da 100 kişi karantinada mask
Darıca'da 100 kişi karantinada
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi mask
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü! mask
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü!
Ormanlık alanda silahlı kavga mask
Ormanlık alanda silahlı kavga
“Bu doğa katliamının önüne geçilsin” mask
“Bu doğa katliamının önüne geçilsin”
 Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor mask
 Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor

GALERİ

Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi mask
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu... mask
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu...
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı mask
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada mask
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada
Hürriyet ilk mahsulleri topladı mask
Hürriyet ilk mahsulleri topladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL