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02 Ağu 2020 - 12:17- Gündem G: 02 Ağu 2020 - 12:20

Fırtına ve yağmur uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

02 Ağu 2020 - 12:17 - Gündem

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