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02 Ağu 2020 - 12:34- Asayiş G: 02 Ağu 2020 - 12:36

Göğercin olayında 3 gözaltı!

Derince’de bulunan mesire alanında boynundan yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Göğercin olayıyla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Olay, önceki gün Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda Ramazan Göğercin (25) ile bir şahıs arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan birinin elindeki silah iki el ateş aldı. Ramazan Göğercin boynundan ağır şekilde yaralanırken, tartıştığı kişi de elinden yaralandı. Göğercin olay yerindeki yakınlarının yardımıyla, ismi öğrenilemeyen kişi ise kendi otomobiliyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ağır yaralı olarak geldiği hastanede ameliyata alınan Göğercin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.D., Ö.G. ve S.N.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ö.G. isimli şahıs emniyetten serbest bırakılırken, E.D. ve S.N.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

02 Ağu 2020 - 12:34 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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