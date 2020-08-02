Göğercin olayında 3 gözaltı!

Olay, önceki gün Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda Ramazan Göğercin (25) ile bir şahıs arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan birinin elindeki silah iki el ateş aldı. Ramazan Göğercin boynundan ağır şekilde yaralanırken, tartıştığı kişi de elinden yaralandı. Göğercin olay yerindeki yakınlarının yardımıyla, ismi öğrenilemeyen kişi ise kendi otomobiliyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ağır yaralı olarak geldiği hastanede ameliyata alınan Göğercin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.D., Ö.G. ve S.N.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ö.G. isimli şahıs emniyetten serbest bırakılırken, E.D. ve S.N.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.