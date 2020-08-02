71 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Temas etmeden...

NTV’nin haberine göre, Amerika Coronavirüs Hastalık Kontrol Merkezi'nde yapılan bir araştırmada, ABD seyahatinden dönen bir Çinlinin hiç teması olmadan 71 kişiye korona virüs bulaştırdığı aktarıldı.
Virüs taşıyıcısı Çinlinin, hastalığı önce komşusuna bulaştırdığı iddia edildi. Öte yandan taşıyıcının, yüz yüze hiç görüşmediği komşusuna virüsü, apartmandaki aynı asansörü kullanarak bulaştırdığı ifade edildi. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.
Çinli doktorlar, hastalığın ABD’den geldiğini ise virüsün türünden anladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.