Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Ağu 2020 - 12:37- Dünya G: 02 Ağu 2020 - 12:41

71 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Temas etmeden...

ABD seyahatinden dönen bir Çinli hiç kimse ile temas etmediği hâlde 71 kişiye korona virüs bulaştırdı. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.
mask

NTV’nin haberine göre, Amerika Coronavirüs Hastalık Kontrol Merkezi'nde yapılan bir araştırmada, ABD seyahatinden dönen bir Çinlinin hiç teması olmadan 71 kişiye korona virüs bulaştırdığı aktarıldı.

Virüs taşıyıcısı Çinlinin, hastalığı önce komşusuna bulaştırdığı iddia edildi. Öte yandan taşıyıcının, yüz yüze hiç görüşmediği komşusuna virüsü, apartmandaki aynı asansörü kullanarak bulaştırdığı ifade edildi. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.

Çinli doktorlar, hastalığın ABD’den geldiğini ise virüsün türünden anladı.

02 Ağu 2020 - 12:37 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Koronavirüs tedavi merkezinde cinsel istismar! mask
Koronavirüs tedavi merkezinde cinsel istismar!
Polis WhatsApp mesajlarını okuyor mask
Polis WhatsApp mesajlarını okuyor
7.8 büyüklüğünde deprem mask
7.8 büyüklüğünde deprem
Neowise kuyruklu yıldızının görüntüleri hayran bıraktı mask
Neowise kuyruklu yıldızının görüntüleri hayran bıraktı
Kurt adam lakaplı seri katilden korkunç itiraf mask
Kurt adam lakaplı seri katilden korkunç itiraf
Vücuduna bomba saran kişi otobüse daldı mask
Vücuduna bomba saran kişi otobüse daldı
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Darıca'da 100 kişi karantinada mask
Darıca'da 100 kişi karantinada
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi mask
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü! mask
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü!
Ormanlık alanda silahlı kavga mask
Ormanlık alanda silahlı kavga
“Bu doğa katliamının önüne geçilsin” mask
“Bu doğa katliamının önüne geçilsin”
 Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor mask
 Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor

GALERİ

Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi mask
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu... mask
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu...
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı mask
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada mask
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada
Hürriyet ilk mahsulleri topladı mask
Hürriyet ilk mahsulleri topladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL