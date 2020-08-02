O esnaftan güzel davranış!

Körfez'de bir çay evinin sahibi Zeki Bingöl, herkese örnek olabilecek bir hizmete imza attı. Şehit aile yakınlarına gazilere ve kitap okuyan öğrencilere çayı ücretsiz yaptı. Şehit ve gazilerin bu vatan için bedel ödediğini belirten Zeki Bingöl, 'Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hizmet bizim bir borcumuzdur; bunlara sahip çıkmak zorundayız. Bu yüzden müessesemizde ki çaylar ücretsizdir' dedi.
ÖDÜL VERECEK
İş yerinde bir de kütüphane oluşturan Zeki Bingöl, "Kitap okuyan öğrencilere çayımız ücretsizdir. Aynı zamanda kitap okuyarak Türk Büyükleri'nin hayatını okuyan öğrencilerimize her ay 500 lira ödül vermeyi planlıyorum. Türk-İslam Büyüklerinin hayatını okuyan ve öğrenen belirli sayıdaki öğrencimize 500 lira ödül vereceğim.Amacımız; insanları okumaya yönlendirmek; türk büyüklerini tanıtmaktır' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.