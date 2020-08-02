Karamürsel'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalakdere Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve renginin değişmesi üzerine vatandaşlar, durumu Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bildirdi. Sorunu gidermek için mahalleye gelen ekipler, bölgede araştırma yaptı. Araştırmada, mahalleye su verilen Valideköprü Arıtma Tesisi'nin kaynak olarak kullandığı derenin üst kısımlarında kurbanların kesiminin yapıldığı ve kurban atıklarının dereye döküldüğü bunun da derede kirliliğe yol açtığı tespit edildi.
Ekipler Yalakdere, Taşağıl, Valideköprü, Semetler, Kızderbent ve Hayriye mahallelerine iletilen suyu keserek, derede temizlik çalışması başlattı. Dün öğle saatlerinde temizlik çalışmalarını başlatan ekipler, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bugün çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelere tekrar temiz su iletilmeye başladı.
'HALKIMIZIN KENDİ YAPTIĞI BİR YANLIŞ'
Su kirliliği hakkında konuşan Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal, "Kaynak olan dereye atılan pisliklerle dere kirlenmiş. Dereden şebekeye basılan su vardı. Bu su arıtma sistemine girip oradan mahallemize geliyordu. Mahallemizde dünden beri koku içinde pis bir su akmakta. İSU müdürlerimiz, yetkililerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar bu konuyla alakalı. Bu biraz da bizim halkımızın kendi yaptığı bir yanlış. Çünkü, dereye pislik atılması hiç hoş bir şey değil. Sonuçta çoluğumuz, çocuğumuz, hayvanlarımız, herkes bu kaynaktan faydalanıyor. Dereye atmak yerine keşke kurban atıklarımızı, pisliklerimizi toprağı kazıp gömseydik. Bununla ilgili inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah sağlıklı, güzel bir suya kavuşacağız" dedi.
'BÖLGEYE SU VERİLMİŞTİR'
Konuyla ilgili İSU'dan yapılan açıklamada ise, "Dün öğle saatlerinde kurumumuza suda koku ve bulanıklık olduğu yönünde gelen şikayet ile birlikte ekiplerimiz inceleme çalışması başlatmıştır. Yapılan incelemede Karamürsel Valideköprü Arıtma Tesisine gelen kaynak suyunda kirlilik olduğu belirlenmiş ve tesisten temiz su sağlanan bölgelerin suyu kesilmiştir. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar ile kirlilik temizlenmiş olup, saat 12.00 itibariyle bölgeye tekrar su verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakan - Kendi içtiği suya pisleyen toplumdan bir cacık olmaz
Kocaeli - Şebekeye gelene kadar yetkililer bu durumdan nasıl FARKETMİYOR,,ilginç ve bir o kadar da DÜŞÜNDÜRÜCÜ,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.