Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Ağu 2020 - 16:30- Gündem G: 02 Ağu 2020 - 16:36

TEM Otoyolu’nda dönüş çilesi başladı

TEM Otoyolu’nda Kurban Bayramı'nın 3. gününde Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin araçları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 3. gününde dönüş yoluna geçti. Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar ise Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. 

Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

02 Ağu 2020 - 16:30 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Mesruriye muhtarlık binası el birliğiyle yapıldı mask
Mesruriye muhtarlık binası el birliğiyle yapıldı
İzmit sessizliğe büründü mask
İzmit sessizliğe büründü
MHP saha programlarına başladı mask
MHP saha programlarına başladı
Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor mask
Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor
İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti mask
İzmit'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tazminatı alabilirsiniz mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tazminatı alabilirsiniz
Anket Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulansın mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Darıca'da 100 kişi karantinada mask
Darıca'da 100 kişi karantinada
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi mask
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü! mask
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü!
Ormanlık alanda silahlı kavga mask
Ormanlık alanda silahlı kavga
“Bu doğa katliamının önüne geçilsin” mask
“Bu doğa katliamının önüne geçilsin”
 Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor mask
 Bu otobüse binenler şoförü görünce çok şaşırıyor

GALERİ

Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi mask
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu... mask
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu...
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı mask
Balkondan çevreye ateş eden alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada mask
Tırın devrilme anı saniye saniye kamerada
Hürriyet ilk mahsulleri topladı mask
Hürriyet ilk mahsulleri topladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL