2 hafta arayla cep telefonu hırsızlığı

Olay, sabah saatlerinde, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete giren 1'i kadın 2 kişi, reyonlarda bir süre gezdikten sonra elektronik eşyaların bulunduğu noktaya geldi. Reyondaki camın kilidini açan erkek şüpheli, aldığı telefon ve elektronik eşyaları kadın şüphelinin sırt çantasına koydu. İki şüpheli daha sonra marketten çıkıp, kaçtı.
Hırsızlık anı, anbean marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
FARKLI ŞUBEDE 2 HAFTA ÖNCE YİNE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Market zincirinin Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki şubesinde 19 Temmuz günü yine bir hırsızlık olayı meydana geldi. Markete gelen şüpheli, reyondaki cep telefonuna bakmak istedi. Kasiyerin, cam reyondan çıkardığı cep telefonuna alan kişi daha sonra marketten hızla koşup çıkarak kaçtı. Bu hırsızlık anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, polis iki olayla ilgili şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.