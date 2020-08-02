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02 Ağu 2020 - 16:42- Asayiş G: 02 Ağu 2020 - 16:54

2 hafta arayla cep telefonu hırsızlığı

Kocaeli'de bir market zincirinin şubesine gelen 1'i kadın 2 şüphelinin reyondan cep telefonu hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Aynı market zincirine ait farklı şubede, 2 hafta önce yine cep telefonu hırsızlığı yapıldığı, polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı
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​Olay, sabah saatlerinde, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete giren 1'i kadın 2 kişi, reyonlarda bir süre gezdikten sonra elektronik eşyaların bulunduğu noktaya geldi. Reyondaki camın kilidini açan erkek şüpheli, aldığı telefon ve elektronik eşyaları kadın şüphelinin sırt çantasına koydu. İki şüpheli daha sonra marketten çıkıp, kaçtı.

Hırsızlık anı, anbean marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

FARKLI ŞUBEDE 2 HAFTA ÖNCE YİNE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

Market zincirinin Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki şubesinde 19 Temmuz günü yine bir hırsızlık olayı meydana geldi. Markete gelen şüpheli, reyondaki cep telefonuna bakmak istedi. Kasiyerin, cam reyondan çıkardığı cep telefonuna alan kişi daha sonra marketten hızla koşup çıkarak kaçtı. Bu hırsızlık anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, polis iki olayla ilgili şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

02 Ağu 2020 - 16:42 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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