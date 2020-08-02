Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir uyarı daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle mücadelede oluşan rehavete dikkat çekmek için Twitter hesabından önemli bir açıklama yaparak “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” ifadelerini kullanmıştı.
“ARAYA MESAFE KOYUN”
Bakan Koca, “Bugün ne giysem?” ifadelerinin yer aldığı maske fotoğrafları ile vatandaşlara uyarıda bulundu.
Son mesajında ise sosyal mesafeye dikkat çeken Koca, “Araya mesafe koyun” yazılı bir görsel paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.