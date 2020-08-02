02 Ağu 2020 - 18:56- Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir uyarı daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" uyarısının ardından "Bugün ne giysem?" ifadelerinin yer aldığı maske fotoğrafları paylaştı. Bakan Koca, son mesajında ise "Araya mesafe koyun" notuyla paylaştığı görselle vatandaşlara sosyal mesafe çağrısı yaptı.