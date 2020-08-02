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02 Ağu 2020 - 20:35- Gündem G: 02 Ağu 2020 - 20:37

Bakan Koca'dan tedirgin eden mesaj: Kaygı verici

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde 987 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 232 bin 856’ya yükseldi. Bugün 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 728 oldu.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 216 BİNİ AŞTI

Açıklanan verilerde bugün 40 bin 247 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 885 bin 916’ya ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da 978 artarak 216 bin 494’e yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle tedavi gören hastalarda zatüre oranının yüzde 8.5, ağır hasta olanların sayısının ise 582 olduğu ifade edildi.

KOCA: ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ

Sosyal medya hesabından güncel verileri paylaşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor.

* Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.

02 Ağu 2020 - 20:35 - Gündem

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