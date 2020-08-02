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02 Ağu 2020 - 20:39- Gündem G: 02 Ağu 2020 - 20:41

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği bayramlaştı

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği’nin geleneksel bayramlaşması, bu yıl da bayramının üçüncü gününde gerçekleştirildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü İzmit Sabri Yalım Parkı’nda Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir ve üyeleri, Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin ve üyeleri, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanvekili Feyzullah Divli, Kocaeli Türkçüler Başkanvekili Burak Öztürk, Yesevi Ocağı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özcanlı, Türk Diyanet Vakıf Başkanı Mehmet Ali Karadaş, BAYŞAT Kocaeli Denetim Kurulu Başkanı Şerafettin Yıldız, Türk Haber Sen Kocaeli Şube Başkanı Yasin Pazar, Bağımsız Sağlık Sen Başkanı Sami Ayyıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticileri Cemil Uslu, Yavuz Dursun, Abdurrahman Akgül, İzmit İlçe Kolları Başkanı Erol Derin, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz katıldı.

“TÜRK’ÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOK”

Katılımcılara kolonya ve pişmaniye ikramının yapıldığı bayramlaşmada sosyal mesafe ve temas kurallarına uyularak bayramlaşma yapıldı. Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, “Allah’ın selamı üzerinize olsun. Başta şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimiz ve ailelerin bayramı kutlu olsun. Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği olarak bayramlaşma yapıyoruz ama Ramazan Bayramı’nda bayramlaşamadık. Bugün burada birlik beraberlik anlayışıyla bir araya geldik. Bizim daha önceden uyardığımız konular gerçekleşiyor. Türk’ün Türk’ten başka dostu yok derken şaka yapmıyorduk. Yarın bu birlik ve beraberlik anlamında birlikte olmalıyız.” dedi.

“KURBAN YAKINLAŞMAKTI”

Demir’in ardından konuşan Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, “Bayramımız kutlu olsun. İdrak ettiğimiz ikinci bayramımız. Korona’nın bize öğrettikleri var. Ramazan Bayramı’nda adetlerimizi uygulayamadan bayramlaşmamızı gerçekleştirmiştik. Doğu Türkistan’da ev hapsi zulüm hapsi devam ediyor. Aynı zamanda kardeşin kardeşe kavga olarak düştüğü, Korona’dan başka hastalıklara doğru değişik hastalıklarla devam ediyoruz. Kurban kelime olarak yakınlaşmaktı. Bayram sevinci yaşatmaktı. Biz de Türk Ocağı başkanımızın önderliğinde burada bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKE”

Pekin’in ardından açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Başkan Vekili Feyzullah Divli ise, “Öncelikle tüm Türk- İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Kimsenin nefrete düşmediği bir bayram olmasını istiyoruz. Liyakatin, adaletin olduğu bir ülke arzu ediyoruz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Bu ülke için can veren herkese Allah’tan rahmet eylesin” dedi.

 

02 Ağu 2020 - 20:39 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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