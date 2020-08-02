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02 Ağu 2020 - 20:41- Gündem G: 02 Ağu 2020 - 20:44

Korkutan deprem! 3.7 ile sallandı

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Tortum ilçesinde saat 19:46'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 km olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise yaşanan sarsıntının boyutunu 3.7 olarak duyurdu.

02 Ağu 2020 - 20:41 - Gündem

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