Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Tortum ilçesinde saat 19:46'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 km olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise yaşanan sarsıntının boyutunu 3.7 olarak duyurdu.