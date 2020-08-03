Ülkü Ocakları eski başkanı kalbine yenildi

2000 yıllarında 2 yıl süreyle Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan ve halen partinin üyesi olan 5 çocuk babası Mehmet Toprak (52) Körfez Atalar Mahallesi’ndeki evinde önceki gün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Mehmet Toprak, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İşçi emeklisi olan Toprak, dün Körfez Asri Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.