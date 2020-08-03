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03 Ağu 2020 - 09:27- Gündem G: 03 Ağu 2020 - 09:32

Son anket sonuçları şaşırttı!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı son anket sonuçlarına göre; vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan'a, başkanlık sistemi ve erken seçime sıcak bakmıyor.
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette erken seçim, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başkanlık sistemine yönelik sorular yöneltildi.

"ERDOĞAN KAZANAMAZ"

Vatandaşların yüzde 45.7'si, "Erken seçim yapılsa Recep Tayyip Erdoğan kazanabilir mi?" şeklinde yöneltilen soruya 'hayır' yanıtını verirken, 44,9 ise 'evet' dedi. Yüzde 9,4 ise 'diğer adaylara bağlı' görüşünde bulundu.

VATANDAŞ PARLEMENTER SİSTEM İSTİYOR

Seçmenlere sorulan bir diğer soru da "Parlementer sistem ile bugünkü başkanlık sistemi arasında referandum yapılsa tercihiniz hangisi olurdu?" sorusu oldu. Vatandaşların yüzde 58.9'u buna 'parlementer sistem' yanıtını verirken, yüzde 32 'başkanlık sistemi' dedi. Yüzde 9.1 ise kararsız kaldı.

Vatandaşların erken seçime ise veto verdiği görüldü.

Ankete katılanlar, "Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?" şeklinde soruya yüzde 56.4 ile 'hayır' yanıtını verdi. Yüzde 33.5 'evet', yüzde 10.1 ise 'kararsızım' dedi. (Yeniçağ)

03 Ağu 2020 - 09:27 - Gündem

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