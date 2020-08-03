Bakan Koca: Virüsün yeni belirtileri var

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Korona virüse ilişkin gerçekleştirdiği görüşmeyi yazdı. Müftüoğlu, Koca'nın salgında yeni belirtilerin varlığından bahsettiğini aktardı.

Koca, "Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi. Bu değişimleri de dikkatle takip ediyoruz. Ayrıca kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de “pıhtılaşma bozukluğu” olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık" dedi.

Müftüoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu virüsü def etmek öyle pek kolay başarabilecek bir iş gibi görünmüyor. Sadece bizde değil, hemen her ülkede virüs, alınan önlemlere direnmeye devam ediyor.

Örneğin, daha bir hafta öncesine kadar 500’lü rakamların altını test eden İspanya’da günde 3000, İtalya’da 1000’e yakın günlük yeni vaka tespit ediliyor. Süreci kontrol altına aldığını düşünen Çin, Kore ve Japonya’dan da iç açıcı olmayan haberler geliyor. Kısacası hemen her ülke ya bir dip dalga ya da ikinci dalga endişesi yaşıyor."

"HASTALIĞIN BELİRTİLERİNDE DEĞİŞMELER VAR"

"Son haftalarda teşhis konulan vakalardaki belirtiler, ilk günlerdekine göre biraz farklı. Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi.

Bu değişimleri de dikkatle takip ediyoruz. Ayrıca kaybettiğimiz vakalarda esas problemlerden birinin de “pıhtılaşma bozukluğu” olduğu kesinleşti. Şimdi bu konuda da yeni stratejiler hazırladık."

"VİRÜS GÜCÜNÜ KAYBETMİŞ GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

"Hastalığın eskiye oranla daha hafif seyrettiğini veya virüsün gücünün azaldığını gösteren herhangi bir bilimsel veriye ya da klinik gözleme sahip olduğumuzu söylemek güç. Bana göre, virüs hâlâ eski gücünü koruyor. Dolayısıyla onun eskiye oranla daha az etkili olduğunu düşünmek büyük bir hata. İpin ucunu bırakmamalı, korunmada da teşhiste de tedavide de ilk hızımızdan taviz vermemeliyiz."