Maske uyarısı yapan şoförü bıçakladı

İddiaya göre, alkollü bir grup genç Altınoluk Edremit hattında çalışan minibüse maske takmadan binmek istedi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü olduğu iddia edilen grubu araçtan indirmek istedi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi minibüs sürücüsünü çıkan tartışmada başından bıçakladı. Başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ayakta tedavi gördü. Jandarma olaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek üzere çalışma başlattı.