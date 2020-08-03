AK Genç Dilovası, Yasin Börü'yü unutmadı

2014 yılında 6-8 Ekim olayları sırasında Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken teröristlerce katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları için AKP Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi kurban eti dağıttı. Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, “Diyarbakır’da yaşanan 6-8 Ekim olaylarında Kurban Bayramı’nda sokaklarda durumu olmayanlara kurban eti dağıtırken PKK'lı teröristler tarafından vahşice katledilen ve öldürüldükten sonra dahi işkenceye maruz kalan Yasin Börü ve arkadaşlarını unutmamız mümkün değil” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Sarıca, “Biz de AK Gençler olarak Yasin Börü ve arkadaşları anısına ilçemizde ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kurban eti dağıtarak hem Yasin Börü ve arkadaşlarını anıyor hem de durumu olmayan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Desteklerinden dolayı İlçe Başkanımız Osman Akbulut ve yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.