YRP Kocaeli, teşkilatı ile bayramlaştı

Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı, Kurban Bayramı vesilesiyle il binasında bayramlaşma töreni düzenledi. İl binasında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Mehmet Aras, il yönetimi, ilçe başkanları, il ve ilçe gençlik kolları başkanlarının yanı sıra birçok partili katıldı. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma töreninde maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği de gözlerden kaçmadı.

“ÇARE MİLLİ GÖRÜŞ”

İl Başkanı Mehmet Aras, Kocaeli’de bu bayram da yüz yüze bayramlaşma töreni gerçekleştiren tek parti olduklarını söyledi. Aras, diğer partilerin salgın dolayısıyla değil, milletin gözüne bakacak yüzleri kalmaması nedeniyle bir araya gelemediklerini ifade etti. Sadece Türkiye’nin değil tüm insanlığın huzursuz ve mutsuz olduğunu dile getiren Aras, “Bu huzursuzluğun da mutsuzluğun da çaresi milli görüştür, Yeniden Refah Partisi’dir” dedi. Bayramlaşma törenine katılan basın mensuplarına Milli Kaynak Paketi’ni hediye eden Aras, kendi elleriyle partililere lokum ikramında bulundu.