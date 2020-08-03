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03 Ağu 2020 - 15:39- Gündem G: 03 Ağu 2020 - 15:41

Başiskele'de gönülden bayramlaşma

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla Başiskele'de düzenlenen bayram programlarına katıldı
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Kurban Bayramı'nın 1’nci günü Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ile birlikte Yuvacık Şehitliği'ndeki Kur'an-ı Kerim tilaveti programına katılan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarındaki bayramlaşma törenine katıldı. Koronavirüs dolayısıyla maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen bayramlaşmada ilçe protokolü, kurum amirleri ve emniyet güçleri gönül selamıyla bayramlaştılar.

03 Ağu 2020 - 15:39 - Gündem

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