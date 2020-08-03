Alemdar esnafı mağdur edilmek istemiyor

İSU altyapı çalışmaları kapsamında Alemdar Caddesi iddialara göre 29 Haziran’da esnaftan habersiz bir şekilde trafiğe kapatılmıştı. Esnafın tepkisi göstermesi üzerine çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın caddeye gelerek esnaf ile görüşmesi sonucu bayram sonrasına ertelenmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru neticesinde 4 Ağustos’ta çalışmaların başlanacağı, 45 günde tamamlanacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alemdar Caddesi esnaflarından Canşi GSM işletmesi sahibi Murat Canşi(35), “Her türlü mağdur oluyoruz. Bu işi pandemi sürecinde yapmalıydılar, yapmadılar.” dedi.

“BELEDİYENİN ESNAFA YARDIMCI OLMASI GEREKYOR”

Sözlerine devam eden Murat Canşi “Biraz daha kısa sürede bitirmeleri lazım aksi taktirde esnaf olarak bizler çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Burada kiralar çok yüksek. Pandemi sebebiyle zaten işlerimiz durgundu bakalım bu kiraları kim ödeceyecek? Belediyenin bu noktada en azından kira ve stopajlar konusunda esnafa yardımcı olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“İŞLERİMİZİ MUTLAKA ETKİLEYECEK”

Akif Saat işletmesi sahibi Enes Kılınç(32), “İlk başlangıçta yapılacak çalışmanın durdurulması esnaf için iyi oldu. Fakat bu çalışmanın pandemi sürecinde yapılması gerekiyordu. Yeni yapılacak olan çalışma bizim işimizi mutlaka etkileyecek. Yapılacak olan iş, halkımız için iyi ama şu anki ekonomik dönemde esnaf için kötü bir sonuç doğuracaktır. Biz Alemdar Caddesi esnafı olarak halkımız için yapılan bu hizmete karşı değiliz. Sadece altyapı çalışmalarının pandemi sürecinde, esnafın zaten hali hazırda kapalı olduğu süreçte yapılmasını isterdik.” dedi.

“NEDEN PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILMADI ?”

Göksü Büfe işletmesinin sahibi Cemal Göksu(35), “Öncelikle bizler pandemi sürecini atlattık. Ben esnaf olarak soruyorum belediyenin veya İSU’nun böyle bir planı vardı madem neden pandemi sürecinde yapılmadı? İkincisi burada kimsenin bilgisi olmadan çalışmaya başlandı. Bir sabah kalkıyoruz iş makinalarını buraya sokmuşlar. Ayrıca bu caddenin Ziraat Bankası’na kadar olan bölümünde daha önceden İSU altyapı çalışması gerçekleştirmişti, neden tek seferde bitirilmedi? Biz esnaf olarak halkımıza yapılan hizmete karşı değiliz fakat mağdur da edilmek istemiyoruz. Yapılacak çalışmanın gerekirse gece gündüz çalışılarak bir an evvel bitirilmesini istiyoruz.” dedi.

“İKİNCİ DALGA ETKİSİ YARATTI”

Golden Rose işletmesi çalışanı Sibel Sarohan(25), “Pandemi döneminde bizler üç ay kepenk kapattık. Tam sezon açıldı bu çalışma çıktı ortaya. Bu bizim için resmen ikinci dalga etkisi yarattı. Bizler altyapı çalışmasına karşı değiliz ancak bayram öncesi burada çalışma başlatıldı kimselerin haberi yoktu. Esnaflar olarak itiraz ettik sonrasında çalışma ertelendi. Fakat çalışmanın ertelenmesi çözüm değil, sonuçta şu anda sezondayız. Bu çalışmanın yaz sezonunda yapılması hele ki pandemi sonrası yapılması bizleri sıkıntıya soktu. Bu süre zarfında yapılmayan çalışmaya tam gelir elde etmeye başladığımızda girişilmesi bizleri sıkıntıya sokacaktır.” dedi.

“BAYRAM SONRASI OLMASI DAHA DOĞRU OLDU”

Cep Market işletmesi sahibi İsmal Canşi(45), “Pandemi döneminde esnaf olarak hepimiz büyük sıkıntı yaşadık. Bu çalışmanın pandemi sürecinde yapılması daha doğru olurdu. Umuyorum ki bu çakışma daha çok geceleri yapılarak daha kısa bir sürede esnaf mağdur edilmeden bitirilecektir. Çalışmanın kısım kısımyapıması daha doğru olacaktır. Bayram önesi buraya iş makinalarının bizden habersiz getirilmesi esnaf olarak bizi biraz üzdü. İtirazlarımız sonucunda sayın belediye başkanımız Büyükakın tarafından çalışma bayram sonrasına ertelendi. İtirazlarımızı dikkate alan başkanımıza teşekkür ediyorum bu çalışma eninde sonunda yapılacaktı bayram sonrası olması daha doğru oldu.” ifadelerini kullandı.

Doğanay YILMAZ