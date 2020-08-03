Satılamayan hayvanları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1,2 milyon büyükbaş, 3,6 milyon küçükbaş kurbanlığın bulunduğunu bildirdi. Bu sene de kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilo ve üzeri olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı19 lira olarak canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilo arası olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olarak; 2'nci ve 3'üncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp, kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacaktır."