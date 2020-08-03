TESK'ten yeni talep

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, fotoğrafçı esnafının en önemli gelir kaynağının vesikalık fotoğraf çekimi olduğunu belirtti.
ODA MESLEK KAYDI
Söz konusu hizmeti fotoğraf ustalarının vermesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Düğün, mezuniyet, doğum günü gibi etkinliklerde de eline fotoğraf makinesi alan herkes fotoğrafçılığa soyunuyor. Meslek odasına kaydı olan ve vergi veren gerçek fotoğrafçılar dışında kimse düğün salonlarına alınmamalı. Fotoğrafçının oda ve meslek kaydı dikkate alınmalı."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.