Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Ağu 2020 - 15:49- Ekonomi G: 03 Ağu 2020 - 15:50

Temmuzda en fazla şebeke suyunun fiyatı arttı

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi, yüzde 12,36 ile konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 83'ünün perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 111 ürünün fiyatı ise değişmedi. Temmuz ayında konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu ücreti, yüzde 12,36 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak öne çıktı.

BOYA İŞÇİLİĞİ

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; konut harcamaları grubundan yüzde 11,21 ile badana boya işçiliği, gıda harcamaları grubundan yüzde 9,42 ile sivri biber, yüzde 8,21 ile tuzlu fıstık, yüzde 7,32 ile bisküvi, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 6,12 ile yemek odası takımı ve konut harcamaları grubundan yine yüzde 6,12 ile fuel oil oldu.

03 Ağu 2020 - 15:49 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Satılamayan hayvanları ESK alacak mask
Satılamayan hayvanları ESK alacak
TESK'ten yeni talep mask
TESK'ten yeni talep
Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu mask
Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu
Işık hızında interneti olan evlere talep arttı mask
Işık hızında interneti olan evlere talep arttı
Konut kredisinde faizler değişti mask
Konut kredisinde faizler değişti
3 bankadan dakikada 6 milyon TL kredi mask
3 bankadan dakikada 6 milyon TL kredi
Anket Size göre en güvenli ulaşım aracı hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi mask
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü! mask
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü!
Ormanlık alanda silahlı kavga mask
Ormanlık alanda silahlı kavga
Coronadan ölmeden önce uyarmıştı: Toplu etkinlikleri yapmayın mask
Coronadan ölmeden önce uyarmıştı: Toplu etkinlikleri yapmayın
Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor mask
Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi! mask
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi!

GALERİ

Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor mask
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu mask
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler mask
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi mask
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu... mask
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu...
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL