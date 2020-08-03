03 Ağu 2020 - 16:02- Gündem

Kocaeli'de denetimler devam ediyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan kişilere ve iş yerlerine para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.